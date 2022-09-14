  • BIST 3.390,86
  • Altın 999.812
  • Dolar 18.2394
  • Euro 18.259
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

60 yıllık kocasını öldürmüştü: Ağır tahrik indirimli hapis talebi

Ankara'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
60 yıllık kocasını öldürmüştü: Ağır tahrik indirimli hapis talebi

Mamak ilçesine bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BENİ VE ANNEMİ DÖVERDİ'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızı Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben annemden değil, babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi" ifadelerini kullandı.

24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Karar duruşmasında tutuklu sanık Mevlüde Akgün ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın eylemine göre ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini; ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğinin anlaşıldığını belirterek, bu nedenle alacağı cezada indirim yapılarak 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 60 yıllık kocasını öldürmüştü: Ağır tahrik indirimli hapis talebi14 Eylül 2022 Çarşamba 14:58
  • Bakan Fatih Dönmez'den "kış hazırlıkları" paylaşımı14 Eylül 2022 Çarşamba 14:38
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Azerbaycan Türkçesine çevrilen kitabı tanıtıldı14 Eylül 2022 Çarşamba 14:30
  • Ankara Kalesi'nde proje belirsizliği14 Eylül 2022 Çarşamba 14:24
  • Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti14 Eylül 2022 Çarşamba 14:19
  • Edirneli çeltik üreticileri 'su maymunları'ndan dertli14 Eylül 2022 Çarşamba 14:17
  • Kraliçe 2. Elizabeth adına umre yapan şahıs tutuklandı14 Eylül 2022 Çarşamba 13:25
  • İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi14 Eylül 2022 Çarşamba 12:42
  • Sosyal konut projesine rekor başvuru14 Eylül 2022 Çarşamba 11:32
  • İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim14 Eylül 2022 Çarşamba 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti