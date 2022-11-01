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600 gramlık "parmak bebek" yaşama tutundu

Mersin'de, 22 haftalıkken 600 gram ağırlığında "prematüre" olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
600 gramlık "parmak bebek" yaşama tutundu

Toroslar ilçesinde yaşayan Sidar (29) ve Faruk Akay (54) çifti, büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklerken hamileliğinin 22. haftasında kanama ve sancıları başlayan anne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Sancıları şiddetlenen anne Sidar Akay, hemen doğuma alındı.

Akay çifti, normal doğumla 600 gram ve 32 santimetre uzunluğunda dünyaya gözlerini açan kızlarına Eylül adını verdi.

Eylül bebek, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvözde tedavi altına alındı.

Doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutunan bebek, 134 gün sonra 1980 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaşarak zorlu yaşam mücadelesini kazandı.

Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akay çifti, kızları Eylül'e kavuştu. Ailesine teslim edilen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

"Yaşam şansı yüzde 1'in bile altındaydı"
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı, AA muhabirine, hamileliğin 24. haftasından önce dünyaya gelen bebeklerde yaşam şansının çok az olduğunu söyledi.

Eylül'ün 22. haftada doğduğunu aktaran Akçalı, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye değil dünya genelini de düşündüğümüzde yaşam şansı çok azdı, yüzde 1'in bile altındaydı. Kalbi atan her bebeğe sonuna kadar müdahale ederiz. Biz şansı veririz, kullanır ya da kullanamaz... Bu tamamen ona bağlı olan bir şeydi. Eylül bebeğimize elimizden geldiği kadar şansı sonuna kadar verdik. Çok şükür o da bu şansı çok iyi kullandı. Annesinin karnında durduğu süre kadar da biz baktık ona."

Akçalı, prematüre dünyaya gelen Eylül'ün tedavi takibini, Yenidoğan Uzmanı Dr. Hüseyin Şimşek ile birlikte yaptıklarını ve onu hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"134 gün çok kötü geçti"
Anne Sidar Akay da zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Hayatı boyunca bu günleri unutamayacağını anlatan Akay, "Gece gündüz korktum, ağladım. Yaşayacağına inanmadım. Tüm doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun. Şu an çok mutluyum. 134 gün çok kötü geçti. Her telefon çaldığında 'kızın öldü' diyecekler sanıyordum. Her gün aklımdaydı. Çok zor geçti." diye konuştu.

Baba Faruk Akay da sağlık çalışanlarının emekleri sayesinde tarifi olmayan bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, bebeklerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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