65 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, 30 Rus diplomatin ulusal güvenlik gerekçesi nedeniyle sınır dışı edildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, İtalya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına ilişkin, "Gerekli yanıt verilecektir" cevabını verdi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de 25 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini belirtirken, Danimarka da 15 Rus diplomatın sınır edileceğini kaydetti.
ALMANYA VE FRANSA DA BENZER KARAR ALMIŞTI
Almanya ve Fransa dün, Bucha'da yaşananlar nedeniyle 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederken, Fransa da ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
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