"65+ Yaşlı Hakları Derneği"nden belediyelere ulusal birlik çağrısı

"65+ Yaşlı Hakları Derneği", 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, belediyelere yaşlı dostu toplum için "Ulusal Birlik" oluşturma çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) yaşlılara hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesi amacıyla 1990'da 1 Ekim tarihini "Dünya Yaşlılar Günü" ilan ettiği hatırlatılarak, son yarım yüzyıldır yaşanan demografik dönüşümle ise tüm dünyada ömürlerin uzadığı, nüfusun yaşlandı belirtildi.

Açıklamada, gelecek 30 yıl içinde, dünya çapındaki yaşlı insan sayısının iki katından fazla olacağı ve 2050'de 1,5 milyardan fazla kişiye ulaşacağının tahmin edildiği kaydedildi.

"65+ Yaşlı Hakları" Derneği Başkanı Rümeyza Kazancıoğlu, Türkiye'nin yüzde 9,74'lük oranıyla halen birçok ülkeden daha düşük bir yaşlı nüfusa sahip olsa da dünyada yaşlı nüfus eşiği kabul edilen yüzde 14'lük orana gelecek 15 yılda ulaşmasının beklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 50 yıl içinde ise ülkemizde her 4 kişiden biri 65 yaş üstü olacak. Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi Türkiye de nüfus yaşlanmasının baş döndürücü bir hızda gerçekleşeceği ülkelerden biri. Üstelik ülkemizde nüfus yaşlanması homojen değil, yerleşim birimlerinin yarısı yüzde 14'lük eşiği geçmiş durumda. Bu demografik depremin toplumun geneli ve tüm bireyler için yarattığı fırsatlara ve tehditlere doğru tepkileri verebilmek, artan yaşlı nüfusumuzun ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmak için hızla yol almalıyız."

Türkiye'de belediyelerin, her toplum kesimi için olduğu gibi, 65 yaş üstü bireyler için de birincil hizmet noktasında olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hizmetiçi eğitimleri desteklemek amacıyla yaşlılara ev ziyaretlerine eşlik etmekten yardımlı yaşam merkezlerindeki personel ve katılımcı eğitimlerine, dijital okuryazarlık eğitimlerinden yaş dostu mekan planlama çalışmalarına ve sağlıklı yaşam seminerlerine, geniş bir yelpazede İstanbul'da başlayan iş birliklerimiz ve faaliyetlerimiz, pandemi sürecinde İstanbul dışından belediyelerin de katılımı ile Türkiye sathına yayıldı. Süreç boyunca iyi örneklerin paylaşılması, sorun ve engellerin tartışılması, tecrübe ve bilgi birikiminde ortaklaşılması, yaşlılara hizmet veren uzman kadroların konum ve saygınlıklarının güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya devam ettik. 65+ Yaşlı Hakları Derneği, bu çalışmaları ve birikimi daha da verimli kılmak için şimdi de, ilçe belediyeleri arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün 2006'dan bu yana yaygınlaştırmaya çalıştığı 'Yaşlı Dostu Kent Ağı' kavramını hayata geçirecek bir 'Yaşlı Dostu Kentler Birliği' kurulmasında kolaylaştırıcı rolünü sürdürmek üzere harekete geçti."

Kazancıoğlu, proje kapsamında yaşlılık politikaları ve hizmetleri geliştirme konusunda istekli ya da farklı tecrübelere sahip belediyelere kentsel politikalar konusunda uzman desteği, hizmetiçi eğitim desteği, yaşlı hukuku alanında mevzuat ve hukuki destek sunulması ve tecrübe paylaşımı hedeflendiğini vurguladı.

Kazancıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin bugüne kadarki yaşlılık çalışmaları performansını tüm yönleriyle analiz edebilen, yaşlılık hizmetlerini sadece muhtaçlık ve hayır işi düzeyinde değil hak temelli ele alan, yerel dinamikleri ve bölgeler arası eşitsizlikleri de hesaba katan bütüncül bir yaşlı dostu ulusal ağ tahayyül ediyoruz. Belediyelerimizi bu birliği oluşturmaya davet ediyoruz. Türkiye gibi hızla yaşlanan bir ülkede yaşlanma kavramını tüm kalıp yargılardan uzak, doğru bir şekilde anlatmayı, yerel yönetimlerin yaşlanmaya yönelik özelleştirilmiş politika ve hizmetler sürdürmesini teşvik etmeyi, politika ve hizmetleri projenin belirlediği prensip ve standartlara uygun yerine getirme taahhüdünde bulunan ve yerine getiren yerel yönetimlerin katkısını görünür kılmayı amaçlıyoruz."