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6+6 şartı galericiye işlemedi: Kilometre şartına korsan çözüm

Bazı ikinci el otomobil satan işletmeler stoktaki sıfır kilometre araçları satabilmek için korsan taksi durakları ile anlaştı. 1 ay içinde 6 bin kilometreyi bulan araçların, otomobil yokluğunda sıfır fiyatına satılması planlanıyor.
6+6 şartı galericiye işlemedi: Kilometre şartına korsan çözüm

Kimi galericiler sıfır araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını farklı yöntemlerle aşmaya çalışıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, 6 aylık bekleme süresini stokta dolduran galericiler, kilometre şartını ise korsan taksi durakları ile anlaşarak aşıyor. Otomobil 1 ay gibi kısa bir süre çalışarak 6 bin kilometreyi buluyor. Galerici korsan taksi durağından aylık 7-8 bin lira ücret alıyor. Otomobil 6 bin kilometreyi geçince de satışa koyuyor. Bayilerde araç bulunamaması nedeniyle 6 bin kilometredeki aracı sıfır ﬁyatlarının bile üzerine satabileceklerini söylüyor. Korsan taksi durakları ise müşterilerine 'Sıfır araçlarla hizmet' sloganıyla mesaj atıyor.

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Bir diğer kurnazlık ise oto sanayilerinde dönüyor. Eskiden sanayi sitelerinde araçların kilometreleri düşürülürken, şimdi ise sanayilerde mesai kilometre yükseltmek için yapılıyor. Maslak oto sanayide konuştuğumuz bir usta "Otomobilin beynine girerek kilometreyi yükseltmek mümkün. Bu basit bir olay. Satış sonrası yeniden eski haline getirebiliriz. Tekrar satmak istediğinizde ise kilometreyi yeniden yükseltiriz. Bu yeni bir uygulama değil. Kilometresini yükselttiğimiz araçlar da oluyordu. Örneğin arabanın kilometresi daha önceden düşürülmüş, adam satarken sorun yaşayacağını düşünerek sanayide orijinal kilometresine yükselttiği oluyordu. Şimdi bunu sıfır araçlar için istiyorlar" dedi.

2 GÜNDE BİR ARABA PARASI TOPLUYORLAR

Yeni araba alacaklara önemli uyarı geldi. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden 'kapora dolandırıcılığı' vatandaşları mağdur ediyor. Kapora dolandırıcılığının arttığını söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

 

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