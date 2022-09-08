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6'lı masa dalga konusu oldu! Şahan Gökbakar bile umudunu kesti

Bir araya geldiklerin günden bu yana sayısız toplantı yapan ancak ortak aday konusunda bir arpa boyu yol gidemeyen ve birbirine giren 6'lı masaya muhalif olarak bilinen oyuncu Şahan Gökbakar da tepki gösterdi.
6'lı masa dalga konusu oldu! Şahan Gökbakar bile umudunu kesti

Seçimlere bir yıldan az süre kalmasına rağmen adaylık konusunda birbirine düşen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye olan güven yerle bir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir türlü aday çıkaramayan muhalefet, hal böyleyken çeşitli esprilere de konuk oluyor.

ŞAHAN Tİ'YE ALDI

Bir türlü adayını belirleyemeyen muhalefet partileri, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a malzeme oldu.

Gökbakar, muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masayı kendine has üslubuyla tiye aldı.

'ALTILI YATTI GİBİ...'

Gökbakar, "Altılı yattı gibi... Masa değil yaaa... Ganyan Ganyaan." dedi.

Ünlü komedyen tweet'inin sonuna ise gülen ifadeler eklemeyi unutmadı.

Gökbakar'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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