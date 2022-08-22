6’lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de

Dün altıncı buluşmasını gerçekleştiren 6’lı masa, ilk kez ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştı. Parlamenter sisteme dönüş için kurulan 6’lı masa, ilk turun son toplantısında Saadet Partisi ev sahipliğinde 6’ncı kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan oluşan 6’lı masa bu kez SP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Böylelikle ilk tur sona ermiş oldu.

Muhalefet partilerinin liderleri, toplantı sonrası yaptıkları yazılı açıklamada ortak aday çıkaracaklarını açıkladı.

Açıklamada “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız, hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır” denildi.

İKİNCİ TUR 2 EKİM’DE

Yemeğe ilişkin medyaya servis edilen karede de detaylar dikkat çekti. Yemeğin yendiği odanın bir duvarını Atatürk’ün ilk meclisi açarken yer aldığı kare, diğer duvarını ise eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın temelini attığı D-8 liderleri ile bir karesi süsledi. Açıklamada ikinci turun ilk görüşmesinin 2 Ekim Pazar günü CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.