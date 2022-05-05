  • BIST 2.472,64
  • Altın 902.18
  • Dolar 14.8433
  • Euro 15.7338
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ayna tasarımcısı Serkan Alper (46), 7 bin ahşap parçayı birleştirerek tarihi Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı.
7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı

Altınordu'da ayna tasarımcısı Serkan Alper, geçen yıl tarihi yapıları incelemek için İstanbul'a gitti. Burada Osmanlı padişahı 1'inci Ahmed'in mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı ve 1617 yılında ibadete açılan Sultanahmet Camisi'nin mimarisinden etkilenen Alper, tarihi yapının maketini yapmaya karar verdi. Çalıştığı ustalarla da fikrini paylaşan Alper, ilk olarak maketin projesini tamamladı. Proje doğrultusunda farklı geometrik biçimlere sahip 7 bin küçük ahşap parça hazırlandı. Daha sonra bu parçalar birleştirildi ve 2 metre 10 santim uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ayna tabanlı zemine yerleştirildi. Böylece Sultanahmet Camisi'nin maketi, 3 ay süren çalışma ile tamamlandı. Çevre düzenlemesinin yanı sıra ışıklandırmasıyla da dikkat çeken maket, titizlikle hazırlanan ayrıntılarıyla beğeni topladı.

'SULTANAHMET ÇOK ÖZEL CAMİ' 
12 kişilik ekibin çalışması ile Sultanahmet Camisi'nin maketinin hazırladığını belirten Serkan Alper, "Sultanahmet Camisi, bizim için çok önemli, Türkiye'nin bayrağı. Ayasofya'yı gölgede bırakan, ecdadımızın yaptığı çok özel bir cami. İstanbul'da gezdiğim sırada çok etkilenmiştim. Ordu'ya döndüğümde caminin maketini yapmayı kafama koymuştum. Ustalarımız ve ekibimizle görüştük, cami ile ilgili proje hazırladık. 12 kişilik bir ekiple beraber çok hassas bir çalışma yürüttük. 3 ayın sonunda maketimizi tamamladık" dedi.

'BOYA TONUNA KADAR BİRE BİR' 
Sultanahmet Camisi'nin aynısını yaptıklarını dile getiren Alper, "Kullandığımız bütün malzemeler ahşaptır. Kesinlikle plastik çerçeve yoktur. Sultanahmet Camisi'nin boya tonuna kadar hepsi bire bir aynısıdır. Camimizde 6 tane minaremiz, ana kapı ve diğer girişlerimiz, bahçesi, taşı bire bir aynısıdır. Bunu diğer maketlerden ayıran özellik; ahşaptan ve 7 bin parçadan oluşması. 7 bin parçayı bir araya topluyorsunuz ve bire bir görseli aynı bir cami yapıyorsunuz. Sultanahmet Camisi gibi büyük bir camiyi gezmek; belki 1-2 günü alır fakat bu maketle insanlar, 1 dakika içinde caminin yapılışını, mimarisini, kubbelerini, her şeyini görebilir" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:58
  • Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor05 Mayıs 2022 Perşembe 10:57
  • Elektrik çarpmasında yapılması gerekenler05 Mayıs 2022 Perşembe 10:56
  • Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:42
  • Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası pompalı dehşeti05 Mayıs 2022 Perşembe 10:17
  • HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı05 Mayıs 2022 Perşembe 09:50
  • Silivri'de gübre operasyonu05 Mayıs 2022 Perşembe 09:49
  • Kardeşini bayramda 7 bin lira için öldürmüş05 Mayıs 2022 Perşembe 09:32
  • Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı05 Mayıs 2022 Perşembe 09:31
  • Babasının kullandığı ot biçme makinesinden seken taş, Nebi'yi hayattan kopardı05 Mayıs 2022 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti