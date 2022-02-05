  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

7 gollü maçın kazananı Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi.
7 gollü maçın kazananı Kayserispor

12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan sağ taraftan ceza sahasına girip topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Mane, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

51. dakikada Hatayspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saint Louis'in düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 2-1

62. dakikada Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. Kaleci Munir'in pasında topla buluşan Diouf ile girdiği ikili mücadelede İbrahim Akdağ topu çalıp pasını Gavranovic'e verdi. Gavranovic'in vuruşunda, kaleciden dönen topu Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.

69. dakikada Kayserispor farkı 3'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1

71. dakikada Hatayspor, ikinci golünü buldu. Traore, meşin yuvarlağı Falette'e aktardı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Falette, topu ağlarla buluşturdu: 4-2

90+3. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soliman'ın vuruşunda kaleye yönelen topa kafasıyla dokunan Diouf, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3

Karşılaşma, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Gedson seneye planladığımız oyuncu04 Şubat 2022 Cuma 12:49
  • NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu04 Şubat 2022 Cuma 10:42
  • NBA'de Golden State Warriors'tan üst üste 8. galibiyet04 Şubat 2022 Cuma 10:41
  • Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek04 Şubat 2022 Cuma 09:59
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacak04 Şubat 2022 Cuma 09:57
  • Futbolda haftanın programı04 Şubat 2022 Cuma 09:57
  • Spor federasyonlarından 21'inin başkanı değişti04 Şubat 2022 Cuma 09:39
  • Semih Kaya yeniden Galatasaray'da04 Şubat 2022 Cuma 09:23
  • Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı04 Şubat 2022 Cuma 09:12
  • Semih Kaya yeniden Galatasaray'da04 Şubat 2022 Cuma 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti