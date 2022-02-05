7 gollü maçın kazananı Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi.

12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan sağ taraftan ceza sahasına girip topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Mane, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

51. dakikada Hatayspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saint Louis'in düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 2-1

62. dakikada Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. Kaleci Munir'in pasında topla buluşan Diouf ile girdiği ikili mücadelede İbrahim Akdağ topu çalıp pasını Gavranovic'e verdi. Gavranovic'in vuruşunda, kaleciden dönen topu Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.

69. dakikada Kayserispor farkı 3'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1

71. dakikada Hatayspor, ikinci golünü buldu. Traore, meşin yuvarlağı Falette'e aktardı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Falette, topu ağlarla buluşturdu: 4-2

90+3. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soliman'ın vuruşunda kaleye yönelen topa kafasıyla dokunan Diouf, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3

Karşılaşma, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.