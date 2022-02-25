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7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan arasında 28 Eylül 2021'de Ankara'da imzalanan "Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşması", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı. Anlaşma, taraflar arasında gıda güvenliği alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ithal ve ihraç edilen gıda ürünlerinin güvenliğinin sağlanması ve gıda sektöründe tarafların ticari ilişkilerinin mevcut potansiyelinin arttırılması amacını taşıyor.

16 Eylül 2021'de Bişkek'te imzalanan "Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" de onaylandı. Protokol, heyetler istatistiki bilgi teatisi, uluslararası kara yolu taşımacılığının serbestleştirilmesi, teati edilecek geçiş belgesi kota sayısının yıllık artırımı ve kombine taşımacılık anlaşması yapılmasını içeriyor.

Türkiye ve Lübnan arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşmanın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Türkiye, Lübnan'a ihtiyaç duyduğu bazı ilaçları hibe etti.

Türkiye ile Çad arasında 27 Ekim 2021'de Ankara'da imzalanan "Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Çad Cumhuriyeti diplomatik ve hizmet pasaportları ile Türk tarafının ise diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri vize zorunluluğundan muaf olacak.

Resmi Gazete'de 6478 sayılı kanunla Türkiye'nin katılımının uygun bulduğu, "1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü"ne Türkiye'nin katılımına ilişkin karar da yayımlandı.

Türkiye adına 17 Aralık 2021'de New York’ta imzalanan "Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çok-Ortaklığı Emanet Fonu Ofisi Arasında Afganistan Özel Emanet Fonu İçin Standart İdari Düzenleme"nin onaylanması hakkındaki karar ile Türkiye ve Haiti arasındaki "Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" da onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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