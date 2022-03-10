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7 yıldır kayıp olan Emrah’ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itiabaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer'in, Niğde'de oturan akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.
7 yıldır kayıp olan Emrah’ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş

Gemerek ilçesinde oturan Emrah Dinçer, 2015 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalarda Dinçer'in izine rastlanmadı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma kapsamında 7 yıl önceki dosyayı yeniden açtı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Dinçer'in en son Niğde iline gittiği tespit edildi. Emrah Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi.

Şüphe üzerine Dinçer'in Niğde'de yaşayan akrabaları İ.Ö., O.Ö., H.Ö., A.Ö. ve H.Ö. hakkında Sivas, Niğde ve Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Niğde'de eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. 

ÖLDÜRÜP GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ 
Şüphelilerden A.Ö., emniyetteki ilk sorgusunda yeğenleri İ.Ö. ve O.Ö.'nün kayınbiraderleri olan Emrah Dinçer'i 2015 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüklerini ve hayvan alım satım için kullandıkları ahırın bahçesine gömerek üzerini betonla kapattıklarını itiraf etti.

İfade üzerine polis ekipleri Ankara'dan getirilen 'Eva' isimli kadavra köpeği ile ahır bahçesinde arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği yerde kazı çalışması yapıldı.

Söz konusu yerde insan vücuduna ait olduğu anlaşılan kemik parçaları ve giysi bulundu. Sivas'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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