  • BIST 2.420,83
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4645
  • Euro 16.073
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

74 yeni ilçe bir alt bölge teşviklerinden faydalanacak

İllerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması ve illerin görece daha az gelişmiş ilçelerinin kalkındırılması amacıyla 39 ilin 74 ilçesinin daha bir alt bölge desteğinden yararlandırılmasına karar verildi.
74 yeni ilçe bir alt bölge teşviklerinden faydalanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, "İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022)" sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi.

Bilecik'te temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozöyük'te Vitra Karo Tesisi'nin açılış töreninde düzenlemeyi değerlendirdi.

Varank, "Bir müjdeyi bu kürsüden tekrar ifade etmek istiyorum. Biz teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene devreye aldıklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi SEGE'de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE'de bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla bugün yayımlandı. Bu ilçelerden bir tanesi de Bilecik'te bulunuyor. Artık, Pazaryeri'nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize ilçemize hayırlı olsun diyorum."

İmkandan faydalanacak ilçe sayısı 337 oldu
Kararla, alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçe sayısı 263'ten 337'ye çıktı. Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe eklendi.

Düzenlemeyle, 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler bir alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise iki alt bölge desteğinden yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı bu destek modeliyle il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı, az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

Kararla alt bölge desteğinden yararlanan ilçeler listesine eklenen yeni ilçeler şöyle:

"Adana: Pozantı, Afyonkarahisar: Evciler, Aksaray: Sultanhanı, Ankara: Evren, Güdül, Kalecik, Antalya: Akseki, İbradı, Balıkesir: Manyas, Bartın: Ulus, Tefenni, Bilecik: Pazaryeri, Bolu: Mengen, Bursa: Orhaneli, Çankırı: Yapraklı, Çorum: Oğuzlar, Dodurga, Kargı, Denizli: Bozkurt, Çal, Çardak, Bekilli, Edirne: Havsa, Süloğlu, Elazığ: Ağın, Erzincan: Kemah, Üzümlü, Eskişehir: Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Giresun: Çamoluk, Isparta: Atabey, Senirkent, Yenişarbademli, İzmir: Kınık, Kahramanmaraş: Çağlayancerit, Ekinözü, Karaman: Ermenek, Kastamonu: Ağlı, Araç, Küre, Kayseri: Özvatan, Kilis: Elbeyli, Kocaeli: Kandıra, Konya: Çumra, Akören, Kütayha: Emet, Manisa: Demirci, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl, Mersin: Bozyazı, Çamlıyayla, Muğla: Kavaklıdere, Ordu: Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Mesudiye, Sakarya: Kocaali, Samsun: Ladik, Terme, Sivas: Doğanşar, İmranlı, Tekirdağ: Hayrabolu, Tokat: Başçiftlik, Sulusaray, Uşak: Ulubey, Yozgat: Kadışehri."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı13 Mayıs 2022 Cuma 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan için taziye paylaşımı13 Mayıs 2022 Cuma 16:29
  • Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme13 Mayıs 2022 Cuma 15:53
  • Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı13 Mayıs 2022 Cuma 15:02
  • ABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye13 Mayıs 2022 Cuma 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi13 Mayıs 2022 Cuma 14:21
  • Bakan Yanık: Kadınlara yönelik suçların ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi TCK sistematiğinde bir ilk13 Mayıs 2022 Cuma 14:09
  • TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı13 Mayıs 2022 Cuma 14:08
  • Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı13 Mayıs 2022 Cuma 14:08
  • Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor13 Mayıs 2022 Cuma 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti