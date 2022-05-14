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74 yeni ilçe bir alt bölge teşviklerinden faydalanacak

İllerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması ve illerin görece daha az gelişmiş ilçelerinin kalkındırılması amacıyla 39 ilin 74 ilçesinin daha bir alt bölge desteğinden yararlandırılmasına karar verildi.
74 yeni ilçe bir alt bölge teşviklerinden faydalanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, "İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022)" sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi.

Bilecik'te temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozöyük'te Vitra Karo Tesisi'nin açılış töreninde düzenlemeyi değerlendirdi.

Varank, "Bir müjdeyi bu kürsüden tekrar ifade etmek istiyorum. Biz teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene devreye aldıklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi SEGE'de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE'de bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla bugün yayımlandı. Bu ilçelerden bir tanesi de Bilecik'te bulunuyor. Artık, Pazaryeri'nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize ilçemize hayırlı olsun diyorum."

İmkandan faydalanacak ilçe sayısı 337 oldu
Kararla, alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçe sayısı 263'ten 337'ye çıktı. Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe eklendi.

Düzenlemeyle, 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler bir alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise iki alt bölge desteğinden yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı bu destek modeliyle il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı, az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

Kararla alt bölge desteğinden yararlanan ilçeler listesine eklenen yeni ilçeler şöyle:

"Adana: Pozantı, Afyonkarahisar: Evciler, Aksaray: Sultanhanı, Ankara: Evren, Güdül, Kalecik, Antalya: Akseki, İbradı, Balıkesir: Manyas, Bartın: Ulus, Tefenni, Bilecik: Pazaryeri, Bolu: Mengen, Bursa: Orhaneli, Çankırı: Yapraklı, Çorum: Oğuzlar, Dodurga, Kargı, Denizli: Bozkurt, Çal, Çardak, Bekilli, Edirne: Havsa, Süloğlu, Elazığ: Ağın, Erzincan: Kemah, Üzümlü, Eskişehir: Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Giresun: Çamoluk, Isparta: Atabey, Senirkent, Yenişarbademli, İzmir: Kınık, Kahramanmaraş: Çağlayancerit, Ekinözü, Karaman: Ermenek, Kastamonu: Ağlı, Araç, Küre, Kayseri: Özvatan, Kilis: Elbeyli, Kocaeli: Kandıra, Konya: Çumra, Akören, Kütayha: Emet, Manisa: Demirci, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl, Mersin: Bozyazı, Çamlıyayla, Muğla: Kavaklıdere, Ordu: Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Mesudiye, Sakarya: Kocaali, Samsun: Ladik, Terme, Sivas: Doğanşar, İmranlı, Tekirdağ: Hayrabolu, Tokat: Başçiftlik, Sulusaray, Uşak: Ulubey, Yozgat: Kadışehri."

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