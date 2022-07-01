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740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Kirişci, "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Bakan Kirişci’nin paylaştığı görselde ise şu ifadelere yer verildi: 

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 345 milyon 101 bin 500 TL 

Çiğ Süt Desteği 282 milyon 615 bin 995 TL 

Tarımsal Yayım ve Danışmalık Desteği 25 milyon 870 bin TL 

Hayvansal Hastalıkları Tazminatı Desteği 23 milyon 168 bin 529 TL 

Dane Zeytin Desteği 23 milyon 157 bin 763 TL 

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 16 milyon 610 bin 167 TL 

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Desteği 11 milyon 184 bin 936 TL 

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