8 ayda 150 bin liralık ciro
Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede, 2021'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında alınan hibeyle 1500 kanatlı hayvan kapasiteli atölye kuruldu.
Öğrenciler, atölyede yaklaşık 500 tavuğun rutin bakımını yapıyor.
Tavuklardan elde edilen yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda öğrencilerin tüketimine sunuluyor. Yumurtaların önemli bölümü ise paketlenip satılarak okula gelir kazandırılıyor.
Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "kanatlı hayvan atölyesi"nde yetiştirdiği tavukların yumurtalarının satışından 8 ayda 150 bin liralık ciro elde edildi.
13 Ekim 2022 Perşembe 14:09
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