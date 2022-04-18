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8 camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde girdiği 8 camide namaz kılıp, cemaat dağıldıktan sonra içerideki televizyon ve ses sistemlerini çaldıktan sonra yakalan şüpheli Y.K., tutuklandı.
8 camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kentte farklı tarihlerde 8 camiden 4 televizyon ile 7 ses sistemi çalındı, polis ekipleri ihbarların ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hem camilerdeki hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 37 ayrı kameradan toplam 162 saatlik görüntüyü izleyerek, şüpheli Y.K.'yi tespit etti. Camilerde namaz kılıp, cemaatin dağılmasını bekledikten sonra hırsızlık yaptığı belirlenen Y.K.'nin eşkali tüm birimlere iletildi. Bağlar ilçesinde bir camiye girdiği ihbarının ardından ekipler, Y.K.'yi cemaatin çıkmasını beklediği sırada gözaltına aldı. Y.K.'nin adresinde yapılan aramada bulunan 4 televizyon ve 7 ses sistemi de camilere teslim edildi.

Y.K., emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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