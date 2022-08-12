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8 ilde yeni cemevi açılacak

İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacak.
8 ilde yeni cemevi açılacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumunun taleplerinin karşılanmasına yönelik 2021'de verdiği talimat üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 58 ildeki 1586 cemevi ziyaret edildi. Kapıları çalınarak sorunların dinlendiği cemevlerinde talepler de toplandı.

Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi.

Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen köylerin su sorunlarının giderilmesi ve yeni yol yapılması talepleriyle ilgili çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda toplanan 8 bin 740 talepten bugüne kadar 58 ilde 5 bin 600'ü yerine getirildi, diğer talepler için de çalışmalar sürüyor.

Yeni cemevlerinin açılması için harekete geçildi
Çalışma kapsamında yeni cemevlerinin açılmasına yönelik taleplerin karşılanması için de harekete geçildi.

Bu yıl Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu sene 8 yeni cemevi açılacak.

7 ildeki tüm talepler yerine getirildi
Aksaray, Aydın, Elazığ, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Uşak'taki cemevleri için Alevi Bektaşi toplumunun tüm talepleri karşılanırken, diğer şehirlerde yer alan cemevlerinde taleplerin tamamının karşılanması için çalışmalar devam ediyor.

Cemevlerinin binanın yanı sıra 3 bin 40 tefrişat, 2 bin 770 bakım ve onarım, 99 kütüphane ve kitap, 365 morg, aşevi ve misafirhane, 630 elektrik, su, tahsis, imar gibi diğer talepleri de büyük oranda karşılandı.

Ayrıca devam eden 1000 kilometrelik yol yapım çalışmasının yanı sıra çevre düzenlemesine yönelik 1035 talebin karşılanması için çalışmalar sürüyor.

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