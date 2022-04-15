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8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış

BURSA’da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölümden dönen ve vücuduna 80 dikiş atılan Ömer Efe K.’nin (10) sokak hayvanlarıyla ilgili okul projesinde görev aldığı ortaya çıktı.
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış

Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K., babaannesi Hanife Yakıcı ile birlikte Gündoğdu İlkokulu'na gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra Ömer Efe K., babaannesine okula yalnız başına gidebileceğini söyledi. Babaannesi Yakıcı da eve geri dönmek için yanından ayrıldı. Ancak Ömer Efe K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Torununun çığlıkları duyan Hanife Yakıcı ile çevredekiler yardıma koştu, ancak köpekleri uzaklaştırmayı başaramadı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı.

Kanlar içinde kalan Ömer Efe K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ömer Efe K., ameliyata alındı. Bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları oluşan Ömer Efe K.’nin 2 saat süren ameliyatta vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldığı bildirildi.

SOKAK KÖPEKLERİNİ ELLERİYLE BESLİYORDU

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Ömer Efe K.’nin, geçen yıl okul projesinde sokak hayvanları için görev aldığı ortaya çıktı. 4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.’nin, projesi kapsamında ‘Hiçbir Canlı Aç Uyumasın Diye Bir İyilik Başlat’ sloganıyla, sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak mama pişirip sokak sokak dolaşarak dağıttığı bildirildi. Ömer Efe K.’nin, projenin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çekildiği fotoğrafın yer aldığı belirtildi.

Ömer Efe K.’nin annesi Fatma Elikesik, “Biz hayvan sevmez değiliz. Ailece sokaktaki hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Başı boş köpeklerin saldırısı sonucu ölümden dönen oğlum da geçen yılki okul projesi kapsamında sokak sokak dolaşarak hayvanları beslemişti” dedi.

 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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