  • BIST 2.403,88
  • Altın 956.404
  • Dolar 17.4906
  • Euro 17.4134
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 28 °C
»

8 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri kategoride!

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ve Bitlis'te 1’i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
8 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri kategoride!

MSB: Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.


BİTLİS'TE GRİ KATEGORİDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak14 Temmuz 2022 Perşembe 15:14
  • Bakan Nebati duyurdu: Kararlılıkla devam ediyoruz14 Temmuz 2022 Perşembe 15:08
  • FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına MASAK kıskacı14 Temmuz 2022 Perşembe 14:25
  • Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı14 Temmuz 2022 Perşembe 14:13
  • İstanbul Havalimanı yeniden dünyanın en iyileri arasında14 Temmuz 2022 Perşembe 14:12
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti14 Temmuz 2022 Perşembe 14:11
  • Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili bir zanlı yakalandı14 Temmuz 2022 Perşembe 14:11
  • Datça'daki yangında evinden tedbiren tahliye edilen vatandaş yaşadıklarını anlattı14 Temmuz 2022 Perşembe 14:10
  • Muğla'daki orman yangınında 2’nci gün: Yangın kontrol altında14 Temmuz 2022 Perşembe 12:59
  • Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti14 Temmuz 2022 Perşembe 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti