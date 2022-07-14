8 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri kategoride!

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ve Bitlis'te 1’i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.