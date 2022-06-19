81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 32 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 32 kişinin gözaltına alındığını, 71 iş yeri ve derneğe yönelik de işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca dün ülke genelinde 33 bin 520 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı. 'Kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında; 18 bin 145 iş yeri ve 543 dernekte 21 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 306 kişi yakalandı. 81 kişi hakkında adli, 323 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Ayrıca 71 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik de idari işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulamasında ise 6 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde; oyun oynatan 21 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 44 kişi hakkında ise yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı, aranan 167 kişi de yakalandı. Uygulamalarda; 8 bilgisayar, 22 bin 619 TL para, 4 tabanca, 24 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 8 oyun makinesi, 3 tombala makinesi, 283 gram esrar, 70 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.