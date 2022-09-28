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81 ilde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek

Trafikte 'yaya önceliği'yle ilgili farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı önemli bir etkinliğe imza atıyor.
81 ilde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yarın ülke genelinde eş zamanlı 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla kampanya gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda bu sene 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu doğrultusunda 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edilecek. Bu kapsamda yarın 11.00-14.00 saatlerinde yaya ve sürücüler, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek.

YAYA GEÇİTLERİNE 'ÖNCE YAYA' GÖRSELİ UYGULANACAK

Ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden birinin, kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanması sağlanacak. Ülke genelinde yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler, kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak levhalarla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde 'Önce Yaya' görselleri uygulanacak.

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmanın, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmanın ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkı verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modeli geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek.

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