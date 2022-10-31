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9 ayrı suçtan aranan şüpheli 20 kilometrelik takibin ardından yakalandı

Bursa'da 20 kilometrelik takibin ardından park halindeki kamyonete çarpan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sürücü F.D. kayıplara karıştı.
9 ayrı suçtan aranan şüpheli 20 kilometrelik takibin ardından yakalandı

Bursa’da, 9 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuzcan Aşçıoglu ile arkadaşları Gökhan Çiftçi, Aydın Kalay ve F.E. otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 20 kilometrelik takibin ardından park halindeki kamyonete çarpan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sürücü F.D. kayıplara karıştı. Gözaltına alınan Aşçıoglu kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetimde bulunan Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, Dikencik Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri 16 ZE 234 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü F.E., otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler 11 Eylül Bulvarı’nda kaçışını sürdürürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheliler, Şirinevler Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler, Ankara Yolu Caddesi’ne çıkarak kent merkezi istikametine kaçışını sürdürdü.

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20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki 16 AVB 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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BAHÇEDE SAKLANIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Çiftçi ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİ

Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen Yavuzcan Aşçıoglu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp tehdit etti. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplam 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheli F.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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