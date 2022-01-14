9 ilde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Türkiye genelinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 13 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir, Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Hadim, Beyşehir ve Bozkır ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 14 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, İnlice Ortaokulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Gökyurt Ortaokulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar Ortaokulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Ortaoukulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Güneydere Ortaokulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Yeşiltekke Ortaokulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık Ortaokulu, Kayhüyük İlköğretim Okulu, Boruktolu İlköğretim Okulu, Boruktolu Ortaokulu, Çomaklı İlköğretim Okulu, Çomaklı Talip Kahraman Ortaokulu, Çarıklar İlköğretim Okulu ile Çarıklar Ortaokulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

Öte yandan merkez Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

KARS

Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

VAN

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, Mesudiye, Perşembe ilçelerinde bulunan okulların tamamında 14 Ocak tarihinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Çaybaşı ilçemizin Köklük, İlküvez, Taşkesiği, Kapılı, Göksu, Aşıklı-Çakıllı Mahalleri'nde bulunan okulların tamamında, Kabadüz ilçesinde ise Yokuşdibi İlk ve Ortaokulu’nun tamamının tatil edilmesine, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için ise Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz için, 14 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MERSİN

Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim merkezlerine giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemizde 14 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim merkezi olan ilkokul ve ortaokullarda (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu kapsam dışıdır) 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilip eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan ilçede kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KARAMAN

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer yandan Kazımkarabekir, Ayrancı, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

NEVŞEHİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

İl genelinde dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde sona ermesinin ardından yollarda buzlanma oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop merkezdeki 4 öğrenci taşıma hattı ile 4 ilçenin tüm taşımalı eğitim kapsamındaki hatlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Veliliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sinop Merkez; Eymür-Ahlatçık, Sazlı-Akbaş, Kirençukuru, Taşmanlı-Dizdaroğlu taşıma hatlarında,

Ayancık ilçesi tüm taşıma hatlarında, Gerze ilçesi tüm taşıma hatlarında, Dikmen ilçesi tüm taşıma hatlarında, Erfelek ilçesi tüm taşıma hatlarında, 14 Ocak 2022 tarihinde, tüm resmi ve özel okullarda, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.