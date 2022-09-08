UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 2012'de 1 balonla başlayan sıcak hava balon turlarına turistlerin ilgisi devam ediyor. Bu yıl ocak-ağustos döneminde 91 bin 128 yerli ve yabancı misafir, sıcak hava balonuyla bölgeyi havadan izleme şansını yakaladı. Kapadokya'dan sonra en fazla sıcak hava balon turunun yapıldığı Pamukkale'de başta sadece kış döneminde hazırlanan turlar artık dört mevsim gerçekleştiriliyor.