  • BIST 4.992,44
  • Altın 1061.518
  • Dolar 18.627
  • Euro 19.4855
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

99 yaşında UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazineleri'ne aday gösterildi

Isparta Gönen'li 99 yaşındaki Selver Karakale, ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu dokumacılık mahareti ile "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesine aday gösterildi. Selver Karakale için UNESCO'ya müracaatta bulunuldu.
99 yaşında UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazineleri'ne aday gösterildi

Isparta Gönen'li 99 yaşındaki Selver Karakale, ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu dokumacılık mahareti ile "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesine aday gösterildi. Selver Karakale için UNESCO'ya müracaatta bulunuldu.

Süleyman Demirel Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana sürdürülen "Kültürel Miraslar Projesi" çalışmalarında birçok değer tespit edilerek kayıt altına alındı. Kaybolmaya başlayan bazı değerlerin de belgesel ve kısa filmleri çekildi. Proje kapsamında son olarak 100 yaşına basmasına bir ay kalan Selver Karakale'nin kısa filmi hazırlandı.

selver-karakale.jpg

Isparta dokuma kültürünü sürdürmesi bakımından önemli bir değere sahip Karakale'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak kabul edilmesi için UNESCO'ya teklifte bulunuldu.

Kilim dokumaya 8 yaşında başladı

Selver Karakale, 99 yıl önce Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı bir yayladaki Yörük çadırında dünyaya gözlerini açtı. Yaşı ilerledikçe ailesinin zorlu yaşamına ayak uyduran Karakale, 8 yaşındayken kilim dokumaya başladı.

Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı, yalnız yaşadığı Isparta'nın Gönen ilçesinde devam ettiren Karakale, asıl amacı kilim dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarmak olsa da isteyene de el emeği göz nuru ürünlerini düşük fiyata satıyor. Her sabah erken saatlerde güne başlayan Selver Nine, tezgahının başında, radyoda çıkan türkülere eşlik ederek hatıralarını canlandırıyor.

AA

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi06 Aralık 2022 Salı 15:49
  • Bir kardeşin ölümüne diğerinin ağır yaralanmasına yol açan sürücü serbest06 Aralık 2022 Salı 14:31
  • Çin rejiminin Doğu Türkistan'da yaptığı zulümlere karşı protestolar yapıldı06 Aralık 2022 Salı 14:26
  • Türkiye'den Yunanistan'a ültimatom: Ya anlaşmaya uyun ya da gereğini yaparız06 Aralık 2022 Salı 13:20
  • İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Silindir Operasyonu başladı06 Aralık 2022 Salı 09:55
  • Şehit düşen Binbaşı Mehmet Duman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?06 Aralık 2022 Salı 09:34
  • MSB acı haberi duyurdu: Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu06 Aralık 2022 Salı 00:24
  • İsrail askerlerinin çocuklara sokak ortasında zulmettiği görüntüler06 Aralık 2022 Salı 00:13
  • Savcı Türe: Adalet, herkese eşit davranmak değil herkesin hak ettiğini almasıdır05 Aralık 2022 Pazartesi 16:12
  • Başkentte özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı05 Aralık 2022 Pazartesi 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti