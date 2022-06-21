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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarına başladı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yöneticiler de takip etti.

Yaklaşık üç saat süren çalışmada, ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu bitiren oyuncular da yer aldı.

A Milli Takım, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Büyük Britanya ve Yunanistan ile B Grubu'nda yer alıyor. FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda grupta bulunan Belarus'u organizasyonlardan ihraç etmişti.

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