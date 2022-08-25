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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya mağlup oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya'ya 111-85'lik skorla kaybetti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya mağlup oldu

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 56-47 geride tamamladı. Milli takımda Shane Larkin ile Cedi Osman 15'er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12'şer sayı kaydederken Furkan Korkmaz ise 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Letonya'da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.

Milliler 2'nci Tur I Grubu'ndaki 2'nci maçında 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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