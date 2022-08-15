  • BIST 2.865,06
  • Altın 1026.99
  • Dolar 17.9608
  • Euro 18.3318
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı farklı geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Polonya'yı 94-78 yendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı farklı geçti

Cedi Osman'ın 3'lüğüyle öne geçen Türkiye, ilk 5 dakikada, Şehmus Hazer ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla 15-9'luk üstünlük yakaladı. Polonya'nın sayıları da serbest atışlarla geldi. Televizyon molasının ardından Onurlap Bitim'in 3'lüğü, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla periyot sonuna doğru 8 sayılık fark yakalandı. İlk periyot Türkiye'nin 26-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta ilk sayı pota altından Dominik Olejniczak ile Polonya'dan geldi, Melih Mahmutoğlu bu sayıya üçlükle cevap verdi. Türkiye 8. dakikadaki molaya 10 sayılık üstünlükle girdi: 32-22. Türkiye'nin Yiğitcan Saybir'in üst üste 6 sayısıyla farkı 15 sayıya çıkarması ve skorun 38-23'e gelmesi üzerine Polonya molaya gitti. Mola dönüşü Polonya, Türkiye'de Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın sayılarına karşılık bulduğu üçlüklerle, periyodun son 2 dakikasında farkı 10'a kadar düşürdü: 44-34. Son 1 dakikada farkı 8'e indiren Polonya'ya, Metecan Birsen 3'lükle cevap verdi ve ilk yarı Türkiye'nin 47-36 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyotta Polonya, oyuncularının 3'lükleriyle farkı eritmeye çalıştı. Michal Sokolowski ve Michal Michalak'nin 3'lüklerine, serbest vuruştan Furkan Haltalı ve Şehmus Hazer cevap verdi. Fark 4 sayıya kadar düştü: 53-49. Mola dönüşünde karşılıklı sayıların bulunduğu maçta Türkiye farkı yeniden 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Periyot bitimine 2.08 kala Polonya molasına 61-51'lik skorla geçildi. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarına, konuk takımdan Jakub Schenk 3'lüğü ve serbest atışlarıyla karışlık verdi. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan Türkiye, 68-60'lık skorluk avantajla bu periyodu bitirdi.

Son bölümde Türkiye farkı 16'ya çıkardı: 81-65. Mola dönüşü Polonya'nın farkı eritme çabaları Türkiye'nin iyi oyunuyla sonuçsuz kaldı. Rahat oyununu sürdüren Türkiye, rakip takım 3'lük sayılar bulsa da maçı 94-78'lik skorla kazanmasını bildi.

Öte yandan maçın 3. periyodunun sonunda, Avrupa'da ikinci olan 18 Yaş Altı Türkiye Basketbol Milli takımı oyuncuları ve teknik ekibi, sahaya çağrıldı. Taraftarlar ve Türkiye A Basketbol Milli takımı, gümüş madalya sahibi milli takımı alkışlarla tebrik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti12 Ağustos 2022 Cuma 09:52
  • PFDK'den 4 Süper Lig takımına para cezası12 Ağustos 2022 Cuma 09:51
  • 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak12 Ağustos 2022 Cuma 09:50
  • UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı12 Ağustos 2022 Cuma 09:50
  • Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek12 Ağustos 2022 Cuma 09:48
  • Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı12 Ağustos 2022 Cuma 09:00
  • Medipol Başakşehir Avrupa'da yoluna devam ediyor12 Ağustos 2022 Cuma 08:52
  • Adana Demirspor yarın Sivasspor'u konuk edecek12 Ağustos 2022 Cuma 08:00
  • Trabzonspor, Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı11 Ağustos 2022 Perşembe 22:05
  • Bülent Korkmaz: Bu ligde üst seviye bir mücadele var11 Ağustos 2022 Perşembe 18:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti