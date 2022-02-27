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A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Yunanistan'ı konuk edecek

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü maçında yarın Yunanistan'ı konuk edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Yunanistan'ı konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk maçta deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup olan milli takım, evinde ise Büyük Britanya'ya 84-67 üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'a ise rakip sahada 72-71 kaybetti.

Türkiye 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Yunanistan ise ilk sırada bulunuyor.

Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst turda mücadele etme hakkı elde edecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

A Milli Takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek.

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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