A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.