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A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlara hazırlık kapsamında kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek.
A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-14 Haziran tarihleri arasında oynayacağı dört karşılaşma için 27 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampta olan ay-yıldızlılar, teknik direktör Stefan Kuntz'un kararıyla izin yapacak.

Milliler, 1. Grup'ta Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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