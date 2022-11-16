A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

6’ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci direğin dibinde ayaklarıyla önledi ve kornere çeldi.

17’nci dakikada İrfan Can Kahveci ortayı açtı. Havadan gelen topa Ozan Kabak kafa vuruşu yaptı ve top direkten döndü.

37’nci dakikada Eren Elmalı sol kanattan ceza sahası içerine girerek kaleye şut çekti, kaleci ayaklarıyla topu kornere attı.

40’ıncı dakikada Cenk Tosun’a faul yapıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarıyı Türkiye 1-0 önde kapattı.

49'uncu dakikada Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Rakip savunmayı karşısına alan Cengiz Ünder, hem rakip savunmanın hem de kalecinin yanından yerden yaptığı plase vuruşla ağları sarstı: 2-0.

53’üncü dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası içerisindeki şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

62’nci dakikada John McGinn topla ceza sahası dışında buluştu ve topu bir süre sürdükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

76’ncı dakikada Cengiz Ünder, pasını Enes Ünal’a attı. Enes Ünal’ın şutunu kaleci Gordon kurtardı.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.