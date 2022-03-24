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A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım fotoğrafı çektirildi.

İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz'un isteğiyle saha sulandı. Antrenman pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Portekiz karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından tribünlere Portekiz bayrakları konulduğu görüldü.

Dragao Stadı'nda 24 Mart Perşembe günü oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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