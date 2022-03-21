  • BIST 2.171,36
  • Altın 920.068
  • Dolar 14.8433
  • Euro 16.4112
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz'e konuk olacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla müsabakanın oynanacağı Porto kentine hareket etti.

Türkiye'de oynayan futbolcular kafilede yer alırken, yurt dışında görev yapan milli oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'de takıma katılacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, ilk çalışmasını TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık yapacak.

Aday kadro
A Milli Takım'ın teknik direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Alperen, Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı21 Mart 2022 Pazartesi 10:56
  • Üç haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı21 Mart 2022 Pazartesi 10:55
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Portekiz karşısında ekibine güveniyor21 Mart 2022 Pazartesi 10:42
  • Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı21 Mart 2022 Pazartesi 09:40
  • Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15. oldu20 Mart 2022 Pazar 16:40
  • Antalyaspor, konuk ettiği Giresunspor'u 4-1 yendi20 Mart 2022 Pazar 16:08
  • Demir Grup Sivasspor 3 puana 90+1'de uzandı20 Mart 2022 Pazar 16:08
  • Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mikdat Sevler, yarı finale kaldı20 Mart 2022 Pazar 16:07
  • MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Oliveira kazandı20 Mart 2022 Pazar 12:42
  • Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak20 Mart 2022 Pazar 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti