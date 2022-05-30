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A Milli Futbol Takımı, taktik çalıştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün 2’nci antrenmanı ile sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, taktik çalıştı

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda çift kaleli taktik çalışma yapıldı. Rıdvan Yılmaz, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı bireysel idman yaparken, izni devam eden Orkun Kökçü, antrenmanda yer almadı. TFF Başkanı Servet Yardımcı, Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da çalışmayı tribünden izledi.

DOWN SENDROMLU MİLLİ SPORCULARDAN ANLAMLI ZİYARET

Antrenmanın başında, A Milli Takım kampını ziyaret eden Down Sendromlu milli sporcular Merve Uzun, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın, Hande Özyer, Meltem Özkan ve Dila Arınel, teknik heyet ve futbolcularla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

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