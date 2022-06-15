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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yenerek grupta 4'te 4 yapan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz." dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz

Kuntz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Uluslar C Ligi maçlarını oynadıkları haziran ayının futbolcularla geçirdikleri en uzun dönem olduğunu söyledi.

Bu sürece kadar gerek saha gerek içinde gerekse saha dışında takımını nasıl iyileştirebileceğine yönelik çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kuntz, "Örneğin kayropraktik uzmanları Milli Takım kampına geldiler, yoga seansları yapıldı. Mental workshoplarda Milli Takımın değerleri nedir, Milli Takım oyuncularından beklenen değerler nedir? Bunlar üzerine çalışıldı ve ilk çıkanlardan da çok iyi sonuçlar aldık. Burada aldığımız sonuçlardan bir poster oluşturduk ve bu posteri her maç öncesinde soyunma odamıza astık. Oyuncular da gerek bireysel olarak gerekse takım olarak kendilerinden neler beklendiğini gördüler. Tabii ki oyuncuları daha iyi tanıma imkanı bulduk. Zaman geçtikçe de onların kişiliklerini öğrenmiş olduk. Bu da tabii ki önemli. Lider oyuncuların özelliklerinden çok memnunum. Onu da söyledim ve yine mutlu eden başka bir faktör istatistik. Elimize ulaşan rakamlardan ve bugünkü karşılaşmada yüzde doksanın üzerinde bir isabetli pas oranı yakaladığımızı gördüm ki tabii ki bu beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Kuntz, bu sonuçları beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz. Bunun dışında alınan skorların yanı sıra ikincil önemli bazı gelişmeler var ki, onları da siz fark ediyorsunuzdur. Örneğin sahada harika bir takım ruhu gördüm karşılaşmalarda. Bazı oyuncuların saha içinde veya saha dışındaki gelişimleri gerek oyuncu olarak performans anlamındaki özellikleri bakımından gerekse kişilik özellikleri bakımından gelişmeler gördük. Oyuncu yapısına baktığımız zaman aday kadroda Türk kulüplerinde forma giyen oyuncularımız var. Yarısı yurt dışındaki kulüplerde forma giyiyor. Onlar da kendi gelişimleri içerisindeler. Ferdi ve Salih'i takımımıza katmıştık biliyorsunuz ki onlar da kendi mevkilerinde çok önemli roller oynadılar. Taraftarlarımızla ilgili olarak da belli şeylerin, belli parçaların bir araya gelmiş olduğunu görebiliyoruz bu süreçte. Türk Milli Takım taraftarının da takıma yaklaştığı ve bu elde edilen başarılardan dolayı temkinli bir şekilde gurur duyabileceği bir ortam yaratılmış oldu."

Kendilerini iç sahada ve deplasmanda takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Kuntz, "Sizlere iyi tatiller diliyorum. Eylül ayındaki maçlarda görüşmek üzere." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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