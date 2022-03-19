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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takıma davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da dahil olacak.

Kafile, 21 Mart Pazartesi günü saat 11.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Porto'ya hareket edecek. Ay-Yıldızlılar, Portekiz maçının hazırlıklarına aynı gün TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadı'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Portekiz karşılaşması öncesi 23 Mart Çarşamba günü TSİ 20.30'da Dragao Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste TSİ 21.30'da gerçekleştirecek.

Dragao Stadı'nda oynanacak 24 Mart'taki Portekiz-Türkiye müsabakası, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

25 Mart'ta Konya'ya geçecek
Milliler, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Portekiz'e elenmesi durumunda ise aynı tarihte bu kez İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubuyla aynı tarihte özel maça çıkacak.

A Milli Takım kafilesi, Portekiz maçının ardından 25 Mart Cuma günü Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla TSİ 16.45'te Porto'dan Konya'ya geçecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 28 Mart Pazartesi günü maç öncesi resmi basın toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacak. Ay-yıldızlılar, son idmanını da yine bu statta gerçekleştirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Ay-Yıldızlı ekip, müsabakanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45'te THY'ye ait uçakla Konya'dan İstanbul'a dönecek.

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