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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

AMilli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır,

Savunma: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler

Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Onur Bulut ilk kez çağrıldı!

Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.

2 isim kesik yedi!

Bir önceki Milli Takım kadrosunda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur sakatlıkları olmamasına karşın kadroya alınmadı.

Bir önceki kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.

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