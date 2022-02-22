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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan ile yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverler, maç günü statta bulunan Passolig gişesinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin, stadyum gişesine giderek kimlik ve HES kodlarını ibraz etmeleri ve maçın başlamasından en az 1-2 saat önce biletlerini temin etmesi gerekiyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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