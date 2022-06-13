A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'da çalışmalarını sürdürüyor

FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadeleleri için Brezilya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarına devam ediyor.

Ligde ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine geldi.

Organizasyon için çalışmalarına devam eden milliler, bugünkü antrenmanını maçların oynanacağı Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda yapacak.

Milli takım, Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında 16 Haziran Perşembe günü TSİ 03.00'te ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak.

Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

Program

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye