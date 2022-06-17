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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak mücadele (TSİ) 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Milli takım, ilk hafta etabını Ankara'da oynadığı organizasyondaki 5 müsabakasında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Sırbistan ise Milletler Ligi'nde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden mağlup ayrıldı

Kaynak: Haber Kaynağı
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