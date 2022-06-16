  • BIST 2.531,11
  • Altın 1017.44
  • Dolar 17.2807
  • Euro 18.0433
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak15 Haziran 2022 Çarşamba 11:59
  • Kayserispor'dan KADES'e destek15 Haziran 2022 Çarşamba 10:56
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya ile karşılaşacak15 Haziran 2022 Çarşamba 10:55
  • TFF Genel Kurulu, yarın Ankara’da yapılacak15 Haziran 2022 Çarşamba 09:51
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz15 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: Türkiye Milli Takımı hocasını da kıskanıyorum15 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
  • Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:19
  • Fatih Karagümrük, Emre Tintiş'i kadrosuna kattı!14 Haziran 2022 Salı 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti