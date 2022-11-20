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A Milli Takım Çekya'yı yendi!

A Milli Futbol Takımımız, Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
A Milli Takım Çekya'yı yendi!

A Milli Takım, İskoçya'nın ardından bir diğer hazırlık maçında Çekya'yı da mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep 21 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yaparken A Milli Takım rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece Milliler, ilk kez Türkiye'de oynanan bir maçta Çekya'yı mağlup etmiş oldu.

Enes ile öne geçtik

Mücadelede ilk gol 31. dakikada geldi. Cengiz Ünder'in asistinde Enes Ünal topu filelere gönderdi ve ilk yarı 1-0 Milli Takım üstünlüğüyle tamamlandı.

Cerny eşitliği sağladı

56. dakikada Vaclav Cerny'nin vuruşunda kaleci Doğan Alemdar'dan seken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

Galibiyet golü Hakan'dan

70. dakikada Cengiz Ünder ikinci asistine imza atarken Hakan Çalhanoğlu topu ağlara yolladı ve durum 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takım, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

 

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