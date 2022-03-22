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A Milli Takım Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Porto'daki hazırlıklarına başladı.
A Milli Takım Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Porto'ya bugün gelen ay-yıldızlı ekip, Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdmana hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz katılmadı. Merih ve Serdar'ın milli takımın kamp yaptığı otelde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.

Isınmayla başlayan antrenman, koşu ile sürdü. Pazar günü kulüp takımlarında maç oynayan futbolcular, idmanı erken tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas ve hücum organizasyonları gerçekleştirdi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Nuri Akın ve İsmail Erdem de izledi.

Antrenmanın ardından 100. yılını geride bırakan Gondomar SC takımının başkanı Alvaro Cerqueira, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'a saat hediye etti. Altıntop ve Kuntz da Gondomar Başkanına imzalı milli takım formaları verdi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını 22 Mart Salı günü sürdürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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