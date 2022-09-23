A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi!

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

AMilli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Milli Takımımızın gollerini 16. dakikada penaltıdan Cengiz, 39. dakikada Chanot kendi kalesine ve 87. dakikada İsmail Yüksek attı. Lüksemburg'un gollerini 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Rodrigues kaydetti.

Bu sonucun ardından Milli Takım puanını 13'e yükselterek UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Lüksemburg ise puanını 8'e yükseltti.

Milli Takımımız bir sonraki maçında 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacak.

A Milli Takımın gol yememe serisi sona erdi

Türkiye'nin gruptaki gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.

Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.

Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.

Cengiz Ünder 14. golünü attı

A Milli Takımın orta sahadaki isimlerinden Cengiz Ünder, Lüksemburg'a attığı golle, A Milli Takım'daki gol sayısını 14'e yükseltti.

Ay-yıldızlı forma ile 43. maçına çıkan Cengiz, mücadelenin 16. dakikasında penaltıdan attığı golle, milli takımın Lüksemburg karşısındaki ilk golüne imza attı.

İsmail Yüksek ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren İsmail, 87. dakikada attığı golle milli takıma 3-3'lük beraberliği getiren isim oldu.

Türkiye: 3 - Lüksemburg: 3

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 80 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Serdar Dursun), Enes Ünal, Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci)

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Dk. 46 Gerson), Martins (Dk. 53 Bohnert), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Rupil), Rodrigues (Dk. 85 Skenderovic), Sinani

Goller: Dk. 8 Martins, Dk. 37 Sinani, Dk. 69 Rodrigues (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (Penaltıdan), Dk. 39 Chanot (Kendi kalesine), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Martins (Lüksemburg), Dk. 61 Cengiz Ünder (Türkiye)