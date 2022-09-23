  • BIST 3.295,27
  • Altın 988.821
  • Dolar 18.3745
  • Euro 18.0563
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi!

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi!

AMilli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Milli Takımımızın gollerini 16. dakikada penaltıdan Cengiz, 39. dakikada Chanot kendi kalesine ve 87. dakikada İsmail Yüksek attı. Lüksemburg'un gollerini 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Rodrigues kaydetti.

Bu sonucun ardından Milli Takım puanını 13'e yükselterek UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Lüksemburg ise puanını 8'e yükseltti. 

Milli Takımımız bir sonraki maçında 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacak.

A Milli Takımın gol yememe serisi sona erdi

Türkiye'nin gruptaki gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.

Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.

Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.

Cengiz Ünder 14. golünü attı

A Milli Takımın orta sahadaki isimlerinden Cengiz Ünder, Lüksemburg'a attığı golle, A Milli Takım'daki gol sayısını 14'e yükseltti.

Ay-yıldızlı forma ile 43. maçına çıkan Cengiz, mücadelenin 16. dakikasında penaltıdan attığı golle, milli takımın Lüksemburg karşısındaki ilk golüne imza attı.

İsmail Yüksek ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren İsmail, 87. dakikada attığı golle milli takıma 3-3'lük beraberliği getiren isim oldu.

Türkiye: 3 - Lüksemburg: 3

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 80 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Serdar Dursun), Enes Ünal, Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci)

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Dk. 46 Gerson), Martins (Dk. 53 Bohnert), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Rupil), Rodrigues (Dk. 85 Skenderovic), Sinani

Goller: Dk. 8 Martins, Dk. 37 Sinani, Dk. 69 Rodrigues (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (Penaltıdan), Dk. 39 Chanot (Kendi kalesine), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Martins (Lüksemburg), Dk. 61 Cengiz Ünder (Türkiye)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Yeşil Sahalarda 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:02
  • A Milli Takım'da hedef B Ligi'ne dönüş21 Eylül 2022 Çarşamba 10:24
  • UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor21 Eylül 2022 Çarşamba 10:23
  • Mehmet Büyükekşi'den Yusuf Demir açıklaması21 Eylül 2022 Çarşamba 09:51
  • İsmail Yüksek, milli takımda kalıcı olmak istiyor20 Eylül 2022 Salı 11:25
  • TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı20 Eylül 2022 Salı 09:46
  • Milli Takım'ın başına geçecek mi? TFF'den Sergen Yalçın açıklaması20 Eylül 2022 Salı 09:00
  • Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek20 Eylül 2022 Salı 08:26
  • MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor19 Eylül 2022 Pazartesi 16:17
  • Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı19 Eylül 2022 Pazartesi 15:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti