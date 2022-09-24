A Milli Takım'da yeni dönem! Samet Aybaba sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Fareo Adaları maçı sonrası Milli Takım’da radikal değişiklikler yapacağı ve yönetimin önemli kararlar alacağı bildirildi.

A Milli Takım’ın Lüksemburg karşısında aldığı skor ve ortaya konan futbol tüm dikkatleri Teknik Direktör Stefan Kuntz’un üzerine çevirdi. Ay-yıldızlı ekipteki çoğu oyuncunun isteksizliği ve gerçek performanslarının çok gerisinde kalmaları kafalarda soru işaretleri yarattı. Kuntz ile oyuncular arasındaki kopukluk gözlerden kaçmazken, Milli Takım’daki huzursuzluğun Portekiz ile oynanan Dünya Kupası play-off müsabakasında başladığı ileri sürüldü. O maçtaki taktik tartışmaların ve ardından Burak Yılmaz’ın Milli Takım’ı bırakmasının bazı kırgınlıklara yol açtığı bildirildi.

EKİBİYLE TERS DÜŞTÜ

Kaptan Burak Yılmaz’ın, Alman hocadaki eksiklikleri takımla yaptığı toplantılarda gidermeye çalıştığı, hatta taktik konusundaki eleştirileri bizzat Kuntz’a da ilettiğinin altı çizildi. Portekiz maçıyla alevlenen ve soyunma odasında büyüyen sıkıntıların takım içinde halen bir çözüme kavuşamadığı, bunun da sahaya yansıdığı öğrenildi. Alman çalıştırıcının sadece bazı futbolcularla değil kendi ekibindeki bazı isimlerle de ciddi fikir ayrılığı yaşadığı, hatta oyuncu tercihlerinde zaman zaman ters düştüğü kaydedildi. Faroe Adaları maçı sonrası Kenan Koçak’ın ekipten ayrılması bekleniyor.

AYBABA SUNUM YAPTI

Kuntz’un oyuncu seçimleri TFF yönetiminde de ciddi rahatsızlık yaratırken, tazminat sorunu nedeniyle Alman hocanın gönderilmesinin düşünülmediği, bunun yerine Türk bir teknik adamın Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve başlamasının masaya yatırıldığı öğrenildi. Bu arada yeni yapılanma için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Samet Aybaba ile bir yemek yediği belirlendi. Aybaba’nın ayrıca tesislerde TFF’ye bir sunum yaptığı da kaydedildi. Fareo maçı sonrası Milli Takım’da radikal değişimlerin yaşanacağı, yönetimin önemli kararlar alacağı bildirildi.

'KUNTZ'UN UTANCI'

Türkiye’nin Lüksemburg karşısında beraberliği son anlarda kurtarması, Alman basınında takımın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz üzerinden görüldü. Bild Gazetesi ‘Türkiye’nin tökezleyen görüntüsü. Kuntz ve takımı Lüksemburg’a karşı utandırıcı bir sonuç elde etti’ satırlarına yer verdi. Alman Sport1’de ise “Kuntz için utanç” ifadesi kullanıldı.

'BİR MİLİMETRE KONUŞMA OLMADI'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fareo Adaları maçı öncesi Kuntz’a yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Büyükekşi, “Şu anda Kuntz’u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. Bir milimetre konuşması da olmadı. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten aslında bize göre en büyük sıkıntılardan biri sabırsızlık. Süper Lig ’de bir takım 4-5 maç olumsuz sonuç alınca hemen hoca değişiyor. Halbuki istikrar lazım. Hocamızla birlikte Avrupa’daki en genç takımız. Birbirleriyle oynayarak daha fazla tecrübe kazanacak. İnşallah önümüzde güzel günler olacak. Birlik beraberlik içerisinde, hocamız hakkında çıkan bu dedikodulardan üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.