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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu: 16 kişilik aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu: 16 kişilik aday kadrosu belli oldu

AMilli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

Ay-yıldızlıların Belçika ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu şu şekilde:

"Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı, Samet Yiğitoğlu."

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