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AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı

Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarıyor.
AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı yeni yaptırımlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak.

Bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek
Karar doğrultusunda bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi.


Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullanımı için avro banknot sağlamak, tedarik etmek, aktarmak veya ihraç etmek yasaklandı.

"Karar, Putin ve Kremlin'e çok net bir sinyal daha gönderecek"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan önemli Rus bankalarının SWIFT ağıyla bağlantısını kesme kararı, Putin ve Kremlin'e çok net bir sinyal daha gönderecek." ifadesini kullandı.

Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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