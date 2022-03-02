AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı

Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarıyor.

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı yeni yaptırımlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak.

Bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek

Karar doğrultusunda bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi.