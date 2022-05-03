AB enerji Bakanları toplandı... Rusya'nın "ruble ile doğalgaz" şartı için karar verildi

Avrupa Birliği ülkelerinin enerji Bakanlarının doğalgaz krizi konusunda yaptığı toplantıdan Rusya'dan Ruble ile doğalgaz alımının "yaptırım ihlali" olacağı kararı çıktı.

AB enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Rus gazı ve AB’nin enerji arzı hakkında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi.

GAZPROM'A KINAMA

Toplantıda ele alınan ana konunun AB’nin enerji arzı olduğunu bildiren Pompili, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, "Gazprom’un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir” dedi.

AB Enerji Komiseri Simson, Ruble ile doğalgaz alımının "yaptırım ihlali" olacağını vurguladı. Hiçbir Avrupa ülkesi ya da şirketinin ruble ile Rusya'dan doğalgaz alımında bulunmadığını söyledi.

Moskova yönetimi doğalgaz için Ruble ile ödeme zorunluluğu getirdiklerini açıklamıştı. Buna göre Rus Gazprombank'a dolar ya da euro yatırılması isteniyor. Bu paranın rubleye çevrilmesi ile satış gerçekleşiyor.

MOSKOVA'NIN TALEBİ "SÖZLEŞME İHLALİ"

Batı ülkeleri ise Moskova'nın talebini "sözleşme ihlali" olarak değerlendiriyor. Öte yandan Rus gazını Polonya üzerinden Almanya'ya taşıyan Yamal boru hattında akışın durduğu açıklandı.